Almanacco del 25-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) al parco del giorno lunedì 23 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Desiderio vescovo che deriva dal latino tardo desiderio sul dire letteralmente desiderio non usato per indicare un figlio lungamente atteso Il proverbio dice le modeste erbe Dell’Orto ha più ma li danno conforto sono una pioggia di John Collins Massimo Ceccherini in Rubens Barrichello noi oggi andiamo a fare gli auguri a Tiziana Tantissimi auguri di buon compleanno Auguri anche a Francesco salutiamo Maria Gabriele Alessio Benvenuta Anna Buona giornata anche a te Viaggio nel tempo 23 maggio900 1498 Scusate 23 maggio ma del 1498 viene condannato per eresia e muore sul rogo Girolamo Savonarola sul luogo dove avvenne l’esecuzione in Piazza della Signoria a Firenze c’è ora una lapide con una iscrizione 23 maggio 1992 a Capaci vicino Palermo una bomba fa saltare l’autostrada A29 mentre transitano ...