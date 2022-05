(Di mercoledì 25 maggio 2022) Per fortuna solo un grande spavento senza conseguenze fisiche, ma di certo ciò che è accaduto questa mattina è un episodio che l’ha segnata e che lei stessa ha voluto raccontare pubblicamente. Stiamo parlando di, la 49enne showgirl napoletana che ha debuttato da giovanissima con Non è la Rai e ha poi preso parte a molti programmi televisivi nel corso della sua carriera. In un lungo post pubblicato su Instagram, laha voluto raccontare nel dettaglio ciò che le è accaduto nelle scorse ore a Roma, mentre si trovava in un parco della Capitale assieme al suo amico Alessandro Duchetti. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP stava scattando delle foto insieme al suo amico, quando ad un certo punto si è avvicinato un uomo, probabilmente sotto effetto di alcolici, e ha ...

Advertising

Periodico Italiano

... prima di essere, gli avrebbe aperto la porta in pigiama. Alberto Stasi si è sempre dichiarato innocente . Sullo sfondo dell'esito giudiziario a suo carico, un iter non privo didi ...L'ha colta di sorpresa e l'haferocemente. Ha minacciato che le avrebbe ucciso il cane, ... l'aggressione in casa, idi bastone alla schiena della ragazza. Eventi gravissimi, di cui il ... Aggredita a colpi di bottiglie, mattinata terribile per Miriana Trevisan: “Ha detto cose…” Le vittime sono due donne: una ha riportato diverse ferite, l'altra è spirata durante il trasporto in ospedale mentre in Senato viene approvata la relazione sugli uomini maltrattanti ...Al settimanale Chi, Francesca De Andrè ha raccontato per la prima volta la violenza fisica di cui è stata vittima e della quale aveva parlato ...