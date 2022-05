Vaiolo scimmie e trasmissione sessuale | cosa dicono esperti

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) –delleper via, dopo le parole dell’Ecdc sul tema – casi “sono stati diagnosticati principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, il che suggerisce che lapotrebbe aver luogo durante le relazioni intime” – si apre il dibattito sulla possibilità che si tratti di una malattia sessualmente trasmissibile, ma anche sul pericolo di una nuova ‘ghettizzazione’ della comunità omo. Ecco il parere di Andreoni, Pregliasco, Iardino e Gismondo. “E’ un errore considerare ildelleuna malattia sessualmente trasmessa. Noi consideriamo questo genere di patologie quando il contagio avviene prevalentemente attraverso la viae questo ...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - MatteoBosso92 : @Namozne @UnoFRAtanti Infatti, l'AIDS è la malattia mentre il virus del vaiolo delle scimmie è un agente patogeno,… - seb5113910 : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… -

Mentre aumentano i casi didelle- in Inghilterra sono stati rilevati altri 36 casi didelleper un totale di 56 infezioni confermate a partire dal 7 maggio - un articolo sulla rivista Science ..."Tra il 15 e il 23 maggio, sono stati segnalati in totale 67 casi didellein nove Stati dell'Unione europea (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia , Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia)". A riportarlo è il Centro europeo per la prevenzione e il ...I contagiati dal virus del vaiolo delle scimmie dovranno rispettare un periodo di isolamento e una quarantena di 21 giorni. Lo hanno annunciato il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach e il ...Sono due i vaccini contro il vaiolo che potrebbero essere utilizzati contro il vaiolo delle scimmie, uno è prodotto dalla Emergent BioSolution, un'azienda americana, il secondo dalla dell'europea Bava ...