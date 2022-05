Vaiolo delle scimmie | salgono a 5 i casi confermati in Italia

Advertising

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - infoitsalute : Un giovane tornato dalle Canarie ricoverato col vaiolo delle scimmie - ArcaduAngelo : RT @UnoFRAtanti: L´hanno chiamato 'Vaiolo delle scimmie' perché chiamarlo 'AIDS' faceva troppo anni ottanta. -

Salgono i casi discimmie in Italia. Ora sono 5. Il quinto, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma. Ma 'sono in corso ...Ultim'ora Roma, 24 maggio 2022 - Sono saliti a 5 i casi discimmie in Italia . Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma.Un nuovo caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato in Italia secondo quanto reso noto dall’Istituto Spallanzani. Salgono così a 5 i casi nel nostro Paese. L’Istituto romano è al lavoro per ...Vaiolo delle scimmie e trasmissione per via sessuale, le parole dell'Ecdc sul tema hanno acceso il dibattito. Lo European Centre for Disease Prevention and Control (un'agenzia dell'Unione Europea) ha ...