Una scia di morti che passa per l'Addaura (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre a Livorno si preme per l'archiviazione sul caso della morte di Marco Mandolini, documenti riservatissimi del centro Skorpione di Trapani tracciano una nuova pista che passa anche attraverso il fallito attentato a Falcone e la missione "Ibis" Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre a Livorno si preme per l'archiviazione sul caso della morte di Marco Mandolini, documenti riservatissimi del centro Skorpione di Trapani tracciano una nuova pista cheanche attraverso il fallito attentato a Falcone e la missione "Ibis"

Advertising

Deianir17128382 : @MariaC08220254 Io no. Anche perché sono stata buttata fuori per aver dato della b* a*g* a* scia a una napolagna c… - DeskEuropeo : ?? European Semester Spring Package, sostenere una ripresa verde e sostenibile ???? @NicolasSchmitEU: 'Sulla scia del… - BenedettaPetru6 : RT @arcos61: @stefanialeone5 @VivoLibera @luigidimaio Non starai mica difendendo giggino il bibitaro, che ha dato dell' animale a Putin,… - Amos8125 : @RiccardoStracu1 @Aramcheck76 PS Cmq da un certo punto di vista meglio avere contro i neocons, fanno molti ma molti… - alex01xela : @CriptovalutaI É inutile stanno facendo crollare il prezzo a più non posso, al momento giusto quando ormai tutti sa… -