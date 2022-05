Ultime Notizie Roma del 24-05-2022 ore 13:10 (Di martedì 24 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 24 maggio al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura la situazione più difficile oggi è nel donbass lo dice il presidente zielinski nel suo discorso Alla nazione te la scorsa notte i combattimenti in corso dove gli occupanti stanno concentrando la maggior parte delle loro attività massacrante cercando di distruggere tutto ciò che c’è lì nessuno ha letteralmente distrutto il donbass aggiunge zielinsky tanto quanto sta facendo adesso le forze di Mosca stanno lottando duramente per non rinunciare alle aree occupate della regione di carkit Di che zona di insaporisci a del donbass sottolinea ancora In alcune zone spaccano accumulano personale e mezzi rafforzando le loro posizioni le prossime settimane di guerra saranno difficili dobbiamo esserne consapevoli eppure non ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 24 maggio al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura la situazione più difficile oggi è nel donbass lo dice il presidente zielinski nel suo discorso Alla nazione te la scorsa notte i combattimenti in corso dove gli occupanti stanno concentrando la maggior parte delle loro attività massacrante cercando di distruggere tutto ciò che c’è lì nessuno ha letteralmente distrutto il donbass aggiunge zielinsky tanto quanto sta facendo adesso le forze di Mosca stanno lottando duramente per non rinunciare alle aree occupate della regione di carkit Di che zona di insaporisci a del donbass sottolinea ancora In alcune zone spaccano accumulano personale e mezzi rafforzando le loro posizioni le prossime settimane di guerra saranno difficili dobbiamo esserne consapevoli eppure non ...

