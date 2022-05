Theory | “Presto potrei avere il mio US Title personalizzato”

(Di martedì 24 maggio 2022) Il campione WWE degli Stati Unitiè stato recentemente ospite a 95 KGGO, trasmissione durante la quale gli è stato chiesto se avesse qualche idea per la creazione di un titolo, come hanno fatto anche altre Superstar prima di lui. “Non posso certo fornirvi tutti gli indizi o rovinarvi la sorpresa” ha detto il campione. Un design molto particolare “Mi piace il titolo degli Stati Uniti che ho in spalla, forse perché sono il campione. Ho le mie bellissime placche personalizzate ai lati. Indosserò questo per un po’ di tempo, ma chi lo sa,cambiarlo molto, forse“.ha poi parlato di come potrebbe essere il design della sua cintura: “Per me, vorrei di sicuro qualcosa di più vistoso. Mi piacciono le cinture spinner, penso siano fantastiche. Forse c’è un ...

