Strage di Capaci, perquisizioni della Dia a Report e a casa dell'inviato Mondani (Di martedì 24 maggio 2022) Personale dalla Dia di Caltanissetta , su mandato della Procura Nissena, starebbe eseguendo una perquisizione nell'abitazione dell'inviato di Report , Paolo Mondani, e la redazione di Report. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Personale dalla Dia di Caltanissetta , su mandatoProcura Nissena, starebbe eseguendo una perquisizione nell'abitazionedi, Paolo, e la redazione di. La ...

Advertising

Giorgiolaporta : Oggi tutti a riempirsi la bocca di parole profonde sulla strage di #Capaci. Poi in questo video c’è un signore che… - fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - poliziadistato : Palermo, #23maggio1992 la strage di #Capaci sconvolse il nostro Paese. 57 giorni dopo l’attentato di #ViaDAmelio.… - 73deva73 : RT @gallina_di: Inchiesta di Report sulla strage di Capaci, perquisizione della Dia a casa dell'inviato - Giornale di Sicilia ????? PAZZESCO… - Moeren : RT @nicolaborzi: Stanno perquisendo le case di Paolo #Mondani e Sigfrido #Ranucci e la redazione di #Report, mandati dai giudici di Caltani… -