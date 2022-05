SOTTOTITOLI Zelensky: "In meno di tre mesi oltre 3000 attacchi aerei russi" (Di martedì 24 maggio 2022) Kiev, 24 maggio 2022 "Dal 24 febbraio l'esercito russo ha colpito l'Ucraina con 1.474 missili e ne ha lanciati 2.275. La maggior parte sono stati lanciati su obiettivi civili. Abbiamo avuto più di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Kiev, 24 maggio 2022 "Dal 24 febbraio l'esercito russo ha colpito l'Ucraina con 1.474 missili e ne ha lanciati 2.275. La maggior parte sono stati lanciati su obiettivi civili. Abbiamo avuto più di ...

Advertising

infoitinterno : SOTTOTITOLI Zelensky: 'In meno di tre mesi oltre 3000 attacchi aerei russi' - infoitinterno : SOTTOTITOLI Zelensky: 'In meno di tre mesi oltre 3000 attacchi aerei russi' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Zelensky: 'In meno di tre mesi oltre 3000 attacchi aerei russi' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Zelensky: 'Serve embargo su petrolio russo' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Zelensky: 'Aprire corridoio per export grano' -