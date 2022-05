Serie A | De Siervo guarda agli USA | «Siamo cresciuti con Cbs»

Advertising

La LegaA sbarca negli States in grande stile, avviando una nuova fase storica per il calcio italiano, con l'evento inaugurale 'CALCIO IS BACK', nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art ...... saranno presenti Luigi Dead della Lega e Joe Bastianic, personaggio televisivo. Il centro operativo e istituzionale del progetto "Calcio is back" negli Usa sarà l'ufficio della Lega...“E’ un progetto che prende il via oltre due anni fa, ci crediamo molto, è un arrivo in ritardo di 20 anni su quello che avrebbe dovuto essere”, spiega l’amministratore delegato della Lega Serie A ...La Lega Serie A avvia una nuova fase storica per il calcio italiano e punta a conquistare il mercato americano. A raccontare le linee guida strategiche della presenza della Serie A negli Usa e' il Ceo ...