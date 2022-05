Senato | Di Micco e Garavini vicepresidenti Esteri | Alfieri e Lucidi segretari' **

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Completato l'ufficio di presidenza della commissionedel Senato.sono stati eletti Fabio Di, del Gruppo Misto, ex M5S, con 11 voti, e Laura, di Italia viva, con 9.sono stati invece nominati Alessandro, del Pd, con 11 consensi, e Stefano, della Lega, con 9.

... grazie ai voti di Monti e del senatore Didel gruppo Misto . Non è andata così. Casini, ... Il punto è che nei corridoi delalmeno da una settimana aveva preso quota il nome di Stefania ...La Commissione Affari esteri è una delle più importanti al, e si occupa di valutare e ... otto da parte di PD e M5S, 2 da parte di senatori del Gruppo Misto (Mario Monti e Fabio Di) e 1 ... Senato: M5S verso rinuncia a vicepresidenza Esteri, voterà ex Di Micco - LaPresse Roma, 24 mag. (LaPresse) - Il Movimento 5 Stelle potrebbe rinunciare alla vicepresidenza della commissione Esteri del Senato, che si riunirà oggi per eleggere ...Passa Stefania Craxi, quasi una nemesi storica. Solo nella notte il leader 5 Stelle prova a correre ai ripari e chiede ai senatori ...