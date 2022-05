Sassuolo | Raspadori | 'Grazie a Dionisi | di solito coi giovani'

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? 'Din Don, intervengo da Sassuolo, Raspadori ha fatto gol': coro dei tifosi dell'#Inter ?? @Ale_Rimi - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Raspadori assicura: 'Col Milan faremo le cose con impegno e serietà' - Gazzetta_it : Berardi, Raspadori e Scamacca: i ragazzi d'oro tra il Milan e lo scudetto #SassuoloMilan - Loscoindividuo : @LasalaGualtiero @Silvio_Luciani MVP : Bremer MIP : Rodriguez Miglior Acquisto : Pobega Flop : Milinkovic-Savic Do… - Mousse81 : RT @corrierebologna: #Raspadori riceve il premio #Bulgarelli come miglior giovane, #SerieA, #Sassuolo, #Bologna -

... quello come miglior tecnico a Stefano Pioli e quello come miglior giovane all'attaccante bolognese delGiacomo. Senza dimenticare i premi al miglior allenatore del campionato ...Riconoscimento anche per Giacomo, nominato miglior giovane della Serie A : 'È stata una stagione importante - le parole dell'attaccante - Grazie ala Dionisi e compagni ho avuto ...Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha parlato così a Sky Sport: “Grazie al Sassuolo, al mister Dionisi e ai compagni ho avuto la possibilità e la fortuna di potermi mettere in mostra e per un ...La prossima finestra di calciomercato, che praticamente può già considerarsi aperta seppur non ufficialmente, potrebbe avere una piazza molto calda fra quelle di Serie A: il Sassuolo ha gli occhi dell ...