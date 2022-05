Reddito | Manfredi | “Mantenere misura ma con giusta riforma”

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Credo che una discussione serena possa alla fineildi cittadinanza ma con una”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, interpellato rispetto all’annuncio del presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, dell’avvio di una raccolta di firme per abolire ildi cittadinanza. ‘Ritengo che ildi cittadinanza – ha aggiunto– sia uno strumento utile per dare una risposta ai tanti problemi di marginalità che esistono. Ci sono delle storture e delle difficoltà di applicazione che sono sotto gli occhi di tutti e, quindi, credo che una discussione serena possa riorientare ilfocalizzando meglio gli obiettivi che deve avere, ma ...

