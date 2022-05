Nuovo BTP a 15 anni scadenza marzo 2038 VS BTP benchmark 15 anni | non c’è partita sui rendimenti!

(Di martedì 24 maggio 2022) Questo pomeriggio il Tesoro ha reso noti i risultati del collocamento sindacato delBTP a 15annunciato ieri pomeriggio. In emissione è andata la prima tranche del BTPidentificato dal codice Isin IT0005496770. Iltitolo a 15sostituisce il bond pari durata con2037 e offre un tasso lordo annuale del 3,25% pagato in due cedole semestrali. Come annunciato nel pomeriggio di ieri, in emissione sono andati titoli per un controvalore massimo pari a 5 miliardi di euro. Impressionante la domanda (ma ciò è tipico dei collocamenti sindacati) che è stata pari a 24,78 miliardi di euro. Grazie a questa forte domanda, ilBTP ...

Dollaro/yen a 126,57 (da 127,74), mentre i rendimenti suia 10 anni sono rimasti intorno al 3%. Piatto il prezzo del gas sugli 84 euro al megawattora. In moderato rialzo, infine, il petrolio con ...Restano tranquilli i titoli di Stato : lo spera tradecennale e Bund di pari durata sale a 203 punti base (+1,4%), ma i tassi arretrano leggermente: +2,97% per il titolo italiano, +0,94% per il ...Piazza Affari argina perdite grazie alle banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mag - Non c'e' pace per i titoli tecnologici Usa che continuano a rivedere al ribasso le stime per il 2022, ...Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato i risultati dell'emissione della prima tranche del nuovo BTP a 15 anni.