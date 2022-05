Moda mare 2022, tutte le tendenze (Di martedì 24 maggio 2022) L’ Estate è sempre più vicina e di conseguenza anche la temutissima prova costume. L’importante è sapersi valorizzare mettendo in risalto i propri punti di forza. Vediamo allora insieme quali saranno le tendenze Moda mare per l’ Estate 2022. I trends dello swimwear si rifanno a quelli del pret-à-porter proposto dalle maggiori passerelle della Primavera-Estate 2022. Il costume non è più secondario ma diventa prezioso ed importante al pari di un abito da sera o di un outfit super cool. Ampio spazio quindi ai colori accesi e alle textures vibranti così come al romanticismo senza tempo dei colori pastello. Applicazioni lussuose o dal sapore bohémien, lacci che avvolgono il corpo ed intriganti dettagli cut out. Modelli seducenti o sbarazzini, strutturati o minimal. Moda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) L’ Estate è sempre più vicina e di conseguenza anche la temutissima prova costume. L’importante è sapersi valorizzare mettendo in risalto i propri punti di forza. Vediamo allora insieme quali saranno leper l’ Estate. I trends dello swimwear si rifanno a quelli del pret-à-porter proposto dalle maggiori passerelle della Primavera-Estate. Il costume non è più secondario ma diventa prezioso ed importante al pari di un abito da sera o di un outfit super cool. Ampio spazio quindi ai colori accesi e alle textures vibranti così come al romanticismo senza tempo dei colori pastello. Applicazioni lussuose o dal sapore bohémien, lacci che avvolgono il corpo ed intriganti dettagli cut out. Modelli seducenti o sbarazzini, strutturati o minimal....

