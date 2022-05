Leicester, tre big spagole su Soyuncu (Di martedì 24 maggio 2022) Caglar Soyuncu può lasciare il Leicester: sul difensore turco, scrive As, oltre al Real Madrid ci sono anche Barcellona e Atletico. Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Caglarpuò lasciare il: sul difensore turco, scrive As, oltre al Real Madrid ci sono anche Barcellona e Atletico.

Advertising

My7th2 : @danysXe @Shadowalker1999 @boccia921 @andrelapegna Non è sminuire il lavoro di Conte, io per primo l'ho trovato str… - CorradoB81 : Volevo scrivere la stessa cosa! Lo scudetto lo vincono le solite tre da 100 anni. Il Leicester è paragonabile al Sa… - LeviAck8_ : RT @anti_calcio: @Gazzetta_it Il Milan l’anno prossimo si scavalca da solo. Se non ci boicottano con un calendario ad hoc come quello di qu… - _IlBoris : RT @anti_calcio: @Gazzetta_it Il Milan l’anno prossimo si scavalca da solo. Se non ci boicottano con un calendario ad hoc come quello di qu… - PanzaMancio : RT @anti_calcio: @Gazzetta_it Il Milan l’anno prossimo si scavalca da solo. Se non ci boicottano con un calendario ad hoc come quello di qu… -