Josh Wander: «L’unico errore è stato non aver preso prima Blessin, Sheva non ha funzionato» (Di martedì 24 maggio 2022) Il Secolo XIX intervista Josh Wander, co-fondatore di 777 Partners, holding proprietaria del Genoa finito in Serie B. «Per quanto sia stata una stagione difficile e deludente, non penso sia stata un fallimento: abbiamo dato il via alla fase di transizione nel progetto che vogliamo creare qui. Non è mai facile da accettare una retrocessione, ma allo stesso tempo ci sono stati tanti cambiamenti nella nostra organizzazione. Siamo pieni di entusiasmo in merito al futuro, ci riscatteremo. Siamo pronti per una nuova era». L’errore più grave che è stato commesso, dice, riguarda la scelta dell’allenatore che ha preceduto Blessin. «Credo L’unico grande errore che abbiamo fatto sia stato, forse, non aver preso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Il Secolo XIX intervista, co-fondatore di 777 Partners, holding proprietaria del Genoa finito in Serie B. «Per quanto sia stata una stagione difficile e deludente, non penso sia stata un fallimento: abbiamo dato il via alla fase di transizione nel progetto che vogliamo creare qui. Non è mai facile da accettare una retrocessione, ma allo stesso tempo ci sono stati tanti cambiamenti nella nostra organizzazione. Siamo pieni di entusiasmo in merito al futuro, ci riscatteremo. Siamo pronti per una nuova era». L’più grave che ècommesso, dice, riguarda la scelta dell’allenatore che ha preceduto. «Credograndeche abbiamo fatto sia, forse, non...

Advertising

jacopodantuono : #Genoa/ Josh #Wander annuncia un grande futuro: cerchiamo giocatori forti. E #Ostigard... - napolista : Josh Wander: «L’unico errore è stato non aver preso prima Blessin, Sheva non ha funzionato» Il co-fondatore di 777… - sportli26181512 : Genoa, Wander: 'Blessin e Spors con noi a lungo. La B non cambia i nostri piani. Sheva? Era la persona sbagliata':… - MarcoInno75 : RT @TelenordLiguria: Josh Wander, co-fondatore di #777Partners, torna a parlare dopo la #retrocessione del @GenoaCFC Dagli errori commess… - TelenordLiguria : Josh Wander, co-fondatore di #777Partners, torna a parlare dopo la #retrocessione del @GenoaCFC Dagli errori comm… -