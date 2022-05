Joe Biden in caduta libera Oltre l' Ucraina Perché trema la Casa Bianca

(Di martedì 24 maggio 2022) L'inflazione che sta colpendo gli Stati Uniti è il risultato di un «periodo di transizione». Lo sostiene il direttore del Consiglio nazionale economico della, Brian Deese. «Ci stiamo muovendo - ha commentato - dal più grosso recupero economico della storia a quello che può essere un periodo di crescita più stabile e duraturo». Nonostante si sia parlato nelle ultime settimane di rischio recessione, Deese ritiene che gli americani dovrebbero «avere la consapevolezza di essere messi meglio di altri Paesi nel superare la crisi». Ma l'inflazione, la più alta negli ultimi quarant'anni, non ha colpito solo gli americani: il presidente Joeè crollato ulteriormente nell'indice di popolarità. Secondo l'ultimo sondaggio di Cbs, il 69 per cento degli intervistati ritiene cheabbia affrontato ...

