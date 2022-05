Inter, tifo da primato: boom di abbonamenti, 5mila in un giorno (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scudetto è sfumato in volata, colpa di quei due punti di vantaggio che il Milan ha saputo conservare fino al traguardo. Ma l'Inter può comunque contare sul primato incontrastato in termini di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scudetto è sfumato in volata, colpa di quei due punti di vantaggio che il Milan ha saputo conservare fino al traguardo. Ma l'può comunque contare sulincontrastato in termini di ...

