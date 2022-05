Inps, certificato oncologico introduttivo per accertamento rapido invalidità (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Per assicurare un accertamento sanitario dell'invalidità handicap e disabilità nel malato oncologico rapido e corretto e, al contempo, semplificarne le procedure (in soggetti con aspettative di vita spesso ridotte), l'Inps, in collaborazione con Aiom e con il raccordo operativo di Favo, ha introdotto nel 2013 il certificato telematico oncologico introduttivo, la cui compilazione è affidata a medici oncologici appartenenti a strutture convenzionate che hanno in cura il malato oncologico. Il certificato oncologico introduttivo prevede la trascrizione dei seguenti dati essenziali: istologia e stadiazione del tumore, terapie chirurgiche effettuate e ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Per assicurare unsanitario dell'handicap e disabilità nel malatoe corretto e, al contempo, semplificarne le procedure (in soggetti con aspettative di vita spesso ridotte), l', in collaborazione con Aiom e con il raccordo operativo di Favo, ha introdotto nel 2013 iltelematico, la cui compilazione è affidata a medici oncologici appartenenti a strutture convenzionate che hanno in cura il malato. Ilprevede la trascrizione dei seguenti dati essenziali: istologia e stadiazione del tumore, terapie chirurgiche effettuate e ...

Advertising

zazoomblog : Inps certificato oncologico introduttivo per accertamento rapido invalidità - #certificato #oncologico… - TV7Benevento : Inps, certificato oncologico introduttivo per accertamento rapido invalidità - - TV7Benevento : Inps, certificato pediatrico introduttivo per evitare più visite mediche a minori - - ledicoladelsud : Inps, certificato oncologico introduttivo per accertamento rapido invalidità - ledicoladelsud : Inps, certificato pediatrico introduttivo per evitare più visite mediche a minori -