Giorgi avanza a Parigi | troppa Ostapenko per Bronzetti | out anche Paolini

(Di martedì 24 maggio 2022) Camila, 28esima testa di serie, batte in rimonta la cinese Zhang. Lucia raccoglie solo cinque giochi contro la lettone, tredicesima favorita del seeding e campionessa nel 2017. Jasmine perde la prosecuzione del match con la rumena Begu. Mercoledì torna in campo per il secondo turno Trevisan

Terza giornata del Roland Garros femminile, in corso a Parigi.Camila, che raggiunge al 2° turno Martina Trevisan.- Zhang 3 - 6, 6 - 2, 6 - 2 Camilasoffre, ma passa al secondo turno del Roland Garros. L'italiana ha sconfitto in ......abbiamo Madison Keys e Anhelina Kalinina mentre tra poco dovrebbe essere il turno di Camila, ... Nella diretta del Roland Garros 2022senza problemi anche Laslo Djere (finalista tre anni fa ...Camila Giorgi avanza al secondo turno del Roland Garros 2022. L'azzurra, al termine di un match molto altalenante, ha la meglio della cinese Shuai Zhang in rimonta col punteggio di 3-6 6-2 6-2 in un'o ...