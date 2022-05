“Facevi appelli alla resa”, “Non sei leale”. Ed è rissa Capezzone-Capuozzo (Di martedì 24 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/Capezzone-Capuozzo-1.mp4 Duro scontro a distanza tra Daniele Capezzone e Toni Capuozzo. A margine dell’intervista di Quarta Repubblica al viceministro degli Esteri dell’Ucraina, Emine Dzhaparova, l’ex inviato di guerra e il giornalista de La Verità si sono pizzicati a distanza sulla strage di Bucha. Tutto inizia dopo le tre domande che Capezzone rivolge alla politica ucraina. Domande che Capuozzo sembra non apprezzare (“Forse al viceministro abbiamo fatto domande troppo cattive e irriguardose”, dice in tono sarcastico). A quel punto, il giornalista chiede la parola e scocca il suo affondo. “Toni Capuozzo sa quanto lo stimo e metto la mano sul fuoco sulla sua onestà intellettuale – premette ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 24 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/-1.mp4 Duro scontro a distanza tra Danielee Toni. A margine dell’intervista di Quarta Repubblica al viceministro degli Esteri dell’Ucraina, Emine Dzhaparova, l’ex inviato di guerra e il giornalista de La Verità si sono pizzicati a distanza sulla strage di Bucha. Tutto inizia dopo le tre domande cherivolgepolitica ucraina. Domande chesembra non apprezzare (“Forse al viceministro abbiamo fatto domande troppo cattive e irriguardose”, dice in tono sarcastico). A quel punto, il giornalista chiede la parola e scocca il suo affondo. “Tonisa quanto lo stimo e metto la mano sul fuoco sulla sua onestà intellettuale – premette ...

