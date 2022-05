Emergenza acqua, cabina di regia in?Prefettura (Di martedì 24 maggio 2022) di Monica De Santis cabina di regia nella Prefettura di?Salerno per monitorare l’Emergenza idrica che da ieri ed ancora per oggi e domani sta interessando tanti comuni in provincia di Salerno e parte della città capoluogo… “E’ un intervento importante che si doveva fare già da diverso tempo – ha spiegato il Prefetto Russo – è stato programmato per questo periodo.?Abbiamo fatto diversi incontri con i sindaci dei comuni interessati e con le aziende che forniscono l’acqua.?Ed è stato realizzato un piano in collaborazione con la Regione e con la partecipazione essenziale dei vigili del fuoco”. Un piano come ha spiegato il Prefetto di?Salerno, che prevede un’articolazione sul territorio per far fronte a quelle che possono essere eventuali richieste o necessità, considerando che è un panorama articolato “Perchè in alcune ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 24 maggio 2022) di Monica De Santisdinella Prefettura di?Salerno per monitorare l’idrica che da ieri ed ancora per oggi e domani sta interessando tanti comuni in provincia di Salerno e parte della città capoluogo… “E’ un intervento importante che si doveva fare già da diverso tempo – ha spiegato il Prefetto Russo – è stato programmato per questo periodo.?Abbiamo fatto diversi incontri con i sindaci dei comuni interessati e con le aziende che forniscono l’.?Ed è stato realizzato un piano in collaborazione con la Regione e con la partecipazione essenziale dei vigili del fuoco”. Un piano come ha spiegato il Prefetto di?Salerno, che prevede un’articolazione sul territorio per far fronte a quelle che possono essere eventuali richieste o necessità, considerando che è un panorama articolato “Perchè in alcune ...

