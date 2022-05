“È una molestia”, Blanco toccato sul palco durante un concerto a Milano | VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Sul palco di Piazza Duomo a Milano lo scorso sabato Blanco è stato palpeggiato nelle parti intime da una fan, come dimostrato da un VIDEO circolato molto in queste ore su Tik Tok. Il cantante si stava esibendo durante la chiusura dell’evento di Radio Italia Live e nel pieno della sua canzone “Notti in bianco” si è avvicinato al pubblico, venendo toccato da diverse persone, tra le quali una ragazza che gli appoggia per diversi secondi la mano sui genitali. comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — ????????? ? (@camreline) May 23, 2022 “È una molestia”, Blanco toccato sul palco ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Suldi Piazza Duomo alo scorso sabatoè stato palpeggiato nelle parti intime da una fan, come dimostrato da uncircolato molto in queste ore su Tik Tok. Il cantante si stava esibendola chiusura dell’evento di Radio Italia Live e nel pieno della sua canzone “Notti in bianco” si è avvicinato al pubblico, venendoda diverse persone, tra le quali una ragazza che gli appoggia per diversi secondi la mano sui genitali. comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — ????????? ? (@camreline) May 23, 2022 “È una”,sul...

Advertising

IlContiAndrea : Quella che ha subito #Blanco, durante la sua performance in Duomo, è una #molestia. Non la si può definire in altro… - fanpage : Mentre #Blanco in piazza Duomo a Milano al concerto Radio Italia Live cantava tra la folla “Notti in bianco”, una… - stanzaselvaggia : Sulla metropolitana di Londra: “fare commenti non richiesti di natura sessuale è una molestia e non è tollerata”. S… - carolinacentr : @IlContiAndrea Perché è un uomo, e se fosse capitato a una donna avremmo sentito urla, interpellazioni parlamentari… - luminolo : RT @SirDistruggere: Le risatine sotto a queste notizie quando si tratta di uomini sono uno schifo. Le mani addosso non vanno messe a nessun… -