Calciomercato Verona, Simeone può partire: già bloccato il sostituto, arriva dall'Atalanta (Di martedì 24 maggio 2022) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha rilasciato un'intervista a Telenuovo, dove ha parlato del presente e soprattutto del futuro del suo Hellas. "Certi giocatori sono difficile da trattenere, per esempio Dimarco spingeva per tornare all'Inter…". Ha dichiarato. Il presidente ha poi fatto il punto della situazione su alcuni giocatori: CAPRARI – "Caprari ha fatto una stagione bellissima, nessuno si aspettava potesse fare anche meglio di Zaccagni, è un giocatore su cui puntiamo". CASALE E Simeone – "Casale e Simeone? Non so se rimarranno il prossimo anno, oggi è impossibile fare previsioni, ora a maggio…". HellasVerona Setti CalciomercatoCIOFFI – "Se Tudor abbandona sarà un bel casino, non saprei che allenatore prendere.

