Calciomercato Torino | fari puntati sul centrocampista del Lecce

(Di martedì 24 maggio 2022) Il campionato di massima serie ha disputato la sua ultima giornata nel weekend archiviato. Assegnato il titolo della Serie A al Milan, elette le sette squadre che parteciperanno a Champions League, Europa League e Conference League (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina) e legiferata la terza squadra squadra che accompagnerà Venezia e Genoa nel prossimo torneo di Serie B (Cagliari con Salernitana salva), il carrozzone della A chiude i battenti. Grandi emozioni, quindi, ci hanno traghettato in questo ultimo atto. È stato un campionato incredibile che ha lasciato tutti i verdetti più importanti agli ultimi novanta minuti. In questo clima d’incertezza che ha conosciuto, però, il suo epilogo definitivo, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si ...

GiovaAlbanese : In corso l'incontro tra la scuderia Raiola e la dirigenza della #Juventus: tema principale, il ritorno di #Pogba a… - Gazzetta_it : Gol, kebab e orologi: #Pogba e Torino, è una storia di cuore - Jsocialclubit : Juve, colpo di scena con il Torino con Mandragora: quei 14 milioni… #calciomercato #Juve #Juventus #Mandragora… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, colpo di scena con il #Torino con #Mandragora: quei 14 milioni… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve, colpo di scena con il #Torino con #Mandragora: quei 14 milioni… -

Molti club, nelle ultime settimane, si sono interessati a Juric, ma la volontà del tecnico croato è di continuare la sua avventura a. Incontro tra l'entourage di Perisic e l'Inter: rinnovo ...LA SITUAZIONE - In questa settimana è in programma un summit tra la Juventus e il. Il club bianconero è intenzionato ad accontentare il ragazzo che vuole rimanere alla corte di Juric. Ma ... Torino, siamo ai saluti di numerosi big Scambio di complimenti via twitter tra Inter e Milan, anche Juventus e Napoli usano i social per elogiare la vittoria di Ibra e soci ...La Juve dovrà fare a meno di Paulo Dybala per la prossima stagione, con i bianconeri che sembrano avere già pronta la carte per il futuro.