Calcio: Commisso, 'difficile competere con squadre che hanno incassi 2-3 volte i nostri' (Di martedì 24 maggio 2022) Firenze, 24 mag. - (Adnkronos) - "Io spero di poter migliorare sempre. Però ci sono problemi ed è difficile competere con squadre che hanno incassi 2-3 volte più grandi dei nostri". Lo dice il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. "Il nostro risultato è fenomenale e bisogna esserne orgogliosi -aggiunge il numero uno della Fiorentina in video conferenza dagli Stati Uniti-. Lavorando in banca e con la Mediacom ho imparato che fare promesse senza mantenerle ti fa perdere credibilità. Quest'anno ho detto che saremmo arrivati nella parte sinistra della classifica: nessuno si aspettava il settimo posto e invece abbiamo fatto un grande campionato. Devo quindi ringraziare Italiano e tutte le persone che ci hanno permesso di raggiungere ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Firenze, 24 mag. - (Adnkronos) - "Io spero di poter migliorare sempre. Però ci sono problemi ed èconche2-3più grandi dei". Lo dice il presidente della Fiorentina Rocco. "Il nostro risultato è fenomenale e bisogna esserne orgogliosi -aggiunge il numero uno della Fiorentina in video conferenza dagli Stati Uniti-. Lavorando in banca e con la Mediacom ho imparato che fare promesse senza mantenerle ti fa perdere credibilità. Quest'anno ho detto che saremmo arrivati nella parte sinistra della classifica: nessuno si aspettava il settimo posto e invece abbiamo fatto un grande campionato. Devo quindi ringraziare Italiano e tutte le persone che cipermesso di raggiungere ...

