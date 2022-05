Cagliari, con la retrocessione in diversi ai saluti: Joao Pedro e Cragno piacciono alla Lazio (Di martedì 24 maggio 2022) Il Cagliari potrebbe veder andar via delle pedine importanti con la retrocessione: Joao Pedro e Cragno nel mirino della Lazio Con la retrocessione in Serie B in casa Cagliari è molto probabile che diversi giocatori possano lasciare la Sardegna. La Lazio avrebbe messo nel mirino sia Joao Pedro che Cragno, quest’ultimo nelle idee anche di Napoli e Torino. Le valutazioni complessive dei due si aggirano sui 35 milioni, ma i biancocelesti sperano in uno sconto. Lo riporta Lazio Channel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Ilpotrebbe veder andar via delle pedine importanti con lanel mirino dellaCon lain Serie B in casaè molto probabile chegiocatori possano lasciare la Sardegna. Laavrebbe messo nel mirino siache, quest’ultimo nelle idee anche di Napoli e Torino. Le valutazioni complessive dei due si aggirano sui 35 milioni, ma i biancocelesti sperano in uno sconto. Lo riportaChannel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

