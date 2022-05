Brunori Sas giovedì 26 maggio a Jesolo

Leggi su udine20

(Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver guadagnato il centro della nuova scena cantautorale italiana,Sas ha dato il via alla sua avventura live nei palazzetti più importanti d’Italia per ristabilire l’abbraccio con il pubblico che lo ha atteso con affetto e trepidante impazienza. Dopo il successo delle prime date e diversi sold out registrati, il “Sas Tour 2022”, prodotto da Vivo Concerti, arriva finalmenteper un imperdibile show,26al PalaInvent. Un appuntamento atteso come non mai, che traccia la via di questo grande viaggio in musica. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche la sera del concerto alla biglietteria, a partire dalle 18.30. Porte aperte ...