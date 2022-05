Bergamo, via le recinzioni, pronto un altro “pezzo” del nuovo Centro Piacentiniano (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. Si stanno rimuovendo proprio stamattina, martedì 24 maggio, le recinzioni che hanno nascosto negli ultimi 5 mesi i lavori per la riqualificazione del secondo lotto del Centro Piacentiniano di Bergamo: dopo la conclusione e lo svelamento a novembre 2021 della prima parte del cantiere, per poter consentire lo svolgimento del Festival Donizetti Opera, è dunque iniziato lo smontaggio di tutto il resto del cantiere che ha cambiato il volto dello spazio intorno al Teatro Donizetti. A fine maggio si era detto, a fine maggio è stato: sono stati infatti rispettati i tempi previsti per la conclusione del cantiere e sono quindi ora restituiti alla città tutti gli spazi del Sentierone e dei giardini di Largo Gavazzeni, parte importante di quel che è il grande cantiere per la sistemazione di tutto il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022). Si stanno rimuovendo proprio stamattina, martedì 24 maggio, leche hanno nascosto negli ultimi 5 mesi i lavori per la riqualificazione del secondo lotto deldi: dopo la conclusione e lo svelamento a novembre 2021 della prima parte del cantiere, per poter consentire lo svolgimento del Festival Donizetti Opera, è dunque iniziato lo smontaggio di tutto il resto del cantiere che ha cambiato il volto dello spazio intorno al Teatro Donizetti. A fine maggio si era detto, a fine maggio è stato: sono stati infatti rispettati i tempi previsti per la conclusione del cantiere e sono quindi ora restituiti alla città tutti gli spazi del Sentierone e dei giardini di Largo Gavazzeni, parte importante di quel che è il grande cantiere per la sistemazione di tutto il ...

