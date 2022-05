Ambiente, Altroconsumo: ‘palloncini per bambini poco sicuri anche per salute’ (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Immancabili alle feste dei bambini e durante le celebrazioni più liete, i palloncini sono giocattoli che non passano mai di moda. Purtroppo però sono anche prodotti che sfuggono facilmente alle regole di sicurezza chimica e ai controlli. E’ quanto rileva un’indagine di Altroconsumo che ha acquistato 12 confezioni di palloncini di colori misti (classici, pastello e metallizzati) sulle piattaforme e-commerce e nei punti vendita su strada, facendoli analizzare in laboratorio. I risultati delle analisi hanno riportato che 7 palloncini su 12 contengono nitrosammine e sostanze nitrosabili, composti classificati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come probabilmente cancerogeni, in quantità superiori rispetto ai limiti previsti dalla legge (massimo 0,05mg di nitrosammine e 1mg di sostanze nitrosabili per kg ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Immancabili alle feste deie durante le celebrazioni più liete, i palloncini sono giocattoli che non passano mai di moda. Purtroppo però sonoprodotti che sfuggono facilmente alle regole di sicurezza chimica e ai controlli. E’ quanto rileva un’indagine diche ha acquistato 12 confezioni di palloncini di colori misti (classici, pastello e metallizzati) sulle piattaforme e-commerce e nei punti vendita su strada, facendoli analizzare in laboratorio. I risultati delle analisi hanno riportato che 7 palloncini su 12 contengono nitrosammine e sostanze nitrosabili, composti classificati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come probabilmente cancerogeni, in quantità superiori rispetto ai limiti previsti dalla legge (massimo 0,05mg di nitrosammine e 1mg di sostanze nitrosabili per kg ...

Advertising

zazoomblog : Ambiente Altroconsumo: palloncini per bambini poco sicuri anche per salute - #Ambiente #Altroconsumo: #palloncini - Gaebaldi : Ambiente, Altroconsumo: ‘palloncini per bambini poco sicuri anche per salute’ - TV7Benevento : Ambiente, Altroconsumo: 'palloncini per bambini poco sicuri anche per salute' - - LocalPage3 : Ambiente, Altroconsumo: 'palloncini per bambini poco sicuri anche per salute' - Gaebaldi : Indagine Altroconsumo, veicoli condivisi la tendenza in spostamenti urbani -