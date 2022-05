Vaiolo delle scimmie | è scattato anche l' allarme Oms I malati sparsi nel mondo sono già 92 | rapida diffusione

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilrischia di diventare una nuova emergenza mondiale. In appena una settimana dai primi riscontri della malattia, i casi accertatisaliti a 92 eper tutto il, altri 28 pazientisotto osservazione per il sospetto di aver contratto il virus. L'agenziaNazioni Unite per l'Aids mette in guardia contro le informazioni "razziste e omofobe" che circolano sul virus delmettendo a rischio una risposta efficace alladella malattia. Il rischio, ha sottolineato oggi una nota dell'Unaids, non è solo il rafforzamento di stereotipi omofobi e razzisti, mache si comprometta ...

Aggiornamenti e focusscimmie, che cos'è f in tQui sembra che i virus, oltre a non aspettare, non dormano mai: ilscimmie è sotto osservazione in Europa, mentre la peste suina è già arrivata in Italia e non solo nei cinghiali che si ...«Dobbiamo essere vigili» ha spiegato il ministro della Sanità «ma non siamo diretti verso migliaia di persone infette» ...Sequenziati e depositati tre genomi virali che sembrano simili a quelli isolati nel 2018. La malattia, conosciuta da anni, si sta diffondendo in comunità come mai era avvenuto prima ...