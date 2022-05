Ucraina: Salvini, “Chiedere la pace a partire da Mosca” (Di lunedì 23 maggio 2022) MONZA – “Sul tema della pace, e non della guerra, dovremo essere tutti d’accordo. E per Chiedere la pace devi fermare quelli che combattono. A partire dai russi perché l’aggressione è partita da Mosca, a loro devi Chiedere di fermare l’aggressione”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Lissone, in Brianza. Il segretario del Carroccio è ritornato anche sulle polemiche dopo lo scambio di battute con la ministra Mariastella Gelmini sul ruolo di Forza Italia: “Non entro nel merito di vicende interne ad altri partiti – ha ribadito Salvini – per stima e affetto di Berlusconi. Prima di criticarlo bisognerebbe contare fino a 10”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 23 maggio 2022) MONZA – “Sul tema della, e non della guerra, dovremo essere tutti d’accordo. E perladevi fermare quelli che combattono. Adai russi perché l’aggressione è partita da, a loro devidi fermare l’aggressione”: lo ha detto il leader della Lega Matteodurante un punto stampa a Lissone, in Brianza. Il segretario del Carroccio è ritornato anche sulle polemiche dopo lo scambio di battute con la ministra Mariastella Gelmini sul ruolo di Forza Italia: “Non entro nel merito di vicende interne ad altri partiti – ha ribadito– per stima e affetto di Berlusconi. Prima di criticarlo bisognerebbe contare fino a 10”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - LiaQuartapelle : Prima erano le regole contro il covid. Poi c’è stata la sceneggiata sul catasto. Ora c’è il no al DL Concorrenza e… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - Pietro51531550 : @SkyTG24 Dopo il Covid e la Guerra in Ucraina il Sottotenente Salvini è la terza emergenza di questo Paese - Marylu58121349 : RT @Massimi06250625: MATTEO SALVINI: “CON ARMI A KIEV STIAMO ARMANDO MAFIA UCRAINA E ISIS” -