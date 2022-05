Traffico Roma del 23-05-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in aumento gli spostamenti sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la via del Mare la Tuscolana medesime difficoltà anche in interna tra la Nomentana e rustica e proseguendo tra la Casilina e l’ardeatina prudenza Inoltre per un incidente hai segnalato poco dopo l’uscita per laTeramo sul tratto Urbano della A24 code per un incidente tra via Fiorentini e la tangenziale verso il centro allentamenti perin uscita tra Viale Togliatti e il raccordo in tangenziale incolonnamenti Tra la Farnesina e via Salaria verso San Giovanni disagi anche in direzione dello stadio tra viale Castrense svincolo A24 su via Pontina code nelle due direzioni in prossimità dei cantieri di Castel di Decimadi rientro sulle principali arterie capitoline da ...