Traffico Roma del 23-05-2022 ore 13:30 (Di lunedì 23 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea verso San Giovanni proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni iniziati questa mattina a Primavalle lavori in via Federico Borromeo chiusura fino a cessate esigenze tra via jacobini via Girolamo casanate deviazione anche per le linee bus 46499 107 e questa sera per la linea notturna n 46 sempre lavori chiuso il tratto di via Merulana tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore deviazioni anche per le linee bus 16 e 714 per i dettagli di queste altre notizie consultare il sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascoltoin coda per incidente sulla tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea verso San Giovanni proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni iniziati questa mattina a Primavalle lavori in via Federico Borromeo chiusura fino a cessate esigenze tra via jacobini via Girolamo casanate deviazione anche per le linee bus 46499 107 e questa sera per la linea notturna n 46 sempre lavori chiuso il tratto di via Merulana tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore deviazioni anche per le linee bus 16 e 714 per i dettagli di queste altre notizie consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale ...

