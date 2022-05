SWAT 6 perde un membro storico del cast | l’addio nel finale della quinta stagione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022)6 è stata rinnovata, sul filo del rasoio, da CBS, ma non potrà contare su uno dei suoi volti storici, che esce di scena al terminedel dramma d’azione. Attenzione Spoiler!6 dovrà fare a meno di una delle sue protagoniste storiche: Lina Esco ha annunciato che lascerà la serie e non apparirà nella prossima, in quella che ha presentato come “una delle decisioni più difficili che io abbia dovuto prendere“. La trama propiziatoria dell’uscita di scena Esco ha preso forma alcune settimane fa, quando l’agente Christine “Chris” Alonso ha detto al collega e migliore amico Jim Street di aver deciso di lasciare laper prendere il posto di Mama Pina, la donna che gestisce un rifugio per le donne immigrate in fuga da violenze ...