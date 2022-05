Roma, cucciolo abbandonato in appartamento tra feci e urine: stava per morire di fame (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma. Senza acqua, né cibo, né compagnia o cure di qualsiasi tipo. In condizioni disumane, abbandonato tra l’urina e le feci all’interno di un appartamento disabitato della Capitale. Sono stati i vicini ad accorgersene per primi, i quali hanno anche tentato di fargli arrivare cibo e acqua. Il povero animale era in condizioni pietose, e rischiava di morire. Leggi anche: Roma, cane rischia di essere investito: salvato dai Vigili che rintracciano il padrone su Facebook cucciolo abbandonato in una appartamento senza cibo né acqua I fatti sono venuti allo scoperto nella giornata di ieri, domenica 22 maggio. Un cane, forse un tempo amato e coccolato da un’intera famiglia, si è ritrovato così completamente abbandonato e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022). Senza acqua, né cibo, né compagnia o cure di qualsiasi tipo. In condizioni disumane,tra l’urina e leall’interno di undisabitato della Capitale. Sono stati i vicini ad accorgersene per primi, i quali hanno anche tentato di fargli arrivare cibo e acqua. Il povero animale era in condizioni pietose, e rischiava di. Leggi anche:, cane rischia di essere investito: salvato dai Vigili che rintracciano il padrone su Facebookin unasenza cibo né acqua I fatti sono venuti allo scoperto nella giornata di ieri, domenica 22 maggio. Un cane, forse un tempo amato e coccolato da un’intera famiglia, si è ritrovato così completamentee ...

