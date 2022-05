«Putin attacca i deboli, mostriamo forza». La Lettonia chiede 5.000 soldati Nato per serrare il confine (Di lunedì 23 maggio 2022) «La Russia non è provocata dalla forza, la Russia è provocata dalla debolezza». E proprio basandosi su questo concetto la Lettonia chiederà uno sforzo alla Nato... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 23 maggio 2022) «La Russia non è provocata dalla, la Russia è provocata dalla debolezza». E proprio basandosi su questo concetto larà uno sforzo alla...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cantante russo attacca Putin dal palco, la folla lo applaude #PUTIN - a_lambardi : @Luca__ @_Facezia_ @rulajebreal Dipende. I miei amici russi pieni di critiche per Putin oggi sono più putiniani di… - DruidoRomanista : Dunque, il #Milan vince lo scudetto, #BidenBoom ora se arrabbia pure co la Cina, #Putin attacca l’ucraina è quel fe… - CreMaDrifter : RT @ilmessaggeroit: Nato, la Lettonia chiede 5.000 soldati per serrare il confine: «Putin attacca i deboli, mostriamo forza» - NATOlizer : Nato, la Lettonia chiede 5.000 soldati per serrare il confine: «Putin attacca i deboli, mostriamo forza»… -