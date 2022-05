Piedi a prova di sandali | 6 tips e trend in vista dell’estate

Leggi su diredonna

(Di lunedì 23 maggio 2022) Con l’arrivo della primavera (e l’estate dietro la porta) sale la voglia di scoprire ie di indossare calzature più leggere, comee ciabattine. Ecco che quindi cresce anche la voglia di sentirsi a proprio agio con iscoperti, senza temere di avere la pelle troppo screpolata o dura. Come avere quindicurati e adi? Seguendo questie consigli che abbiamo messo insieme per voi, per una pedicure perfetta per l’estate! Si parte con una giusta cura e idratazione della pelle dei, per arrivare solo alla fine allo smalto, che deve essere inteso come abbellimento ulteriore e non come soluzione per “coprire” eventuali problemi. 1. Usa gli strumenti giusti Tra i migliori segnalati da esperti e podologi, ci sono le ...