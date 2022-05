Napoli Koulibaly, Spalletti vuole tenerlo ma la Juve fa sul serio (Di lunedì 23 maggio 2022) Il futuro di Koulibaly resta incerto, Spalletti non ha dubbi e vuole tenerlo ma la Juve fa sul serio per portare il centrale in bianconero Il futuro al Napoli di Koulibaly è ancora incerto. Fino a qualche settimana fa non sembrava poter lasciare gli azzurri ma le parole di De Laurentiis e l’interesse verso il senegalese hanno fatto vacillare le certezze. Per Spalletti è incedibile e le parole del tecnico sono chiare. La Juve però fa sul serio e vuole strapparlo al Napoli. Le due strade dei bianconeri: la prima è presentare un’offerta importante per cartellino e ingaggio al giocatore, in caso di risposta negativa (molto probabile), potrebbe riaffondare il colpo quando ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Il futuro diresta incerto,non ha dubbi ema lafa sulper portare il centrale in bianconero Il futuro aldiè ancora incerto. Fino a qualche settimana fa non sembrava poter lasciare gli azzurri ma le parole di De Laurentiis e l’interesse verso il senegalese hanno fatto vacillare le certezze. Perè incedibile e le parole del tecnico sono chiare. Laperò fa sulstrapparlo al. Le due strade dei bianconeri: la prima è presentare un’offerta importante per cartellino e ingaggio al giocatore, in caso di risposta negativa (molto probabile), potrebbe riaffondare il colpo quando ...

