Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Mirri: “Il 23 maggio 1992 andai a vedere Avellino-Palermo. Fu una sconfitta globale” - Mediagol : Mirri: “Il 23 maggio 1992 andai a vedere Avellino-Palermo. Fu una sconfitta globale” -

Tiburtina: il 25al Circolo Arci Concetto Marchesi sarò proietta su maxischermo la finale di Conference League con la cena curata dalla Trattoria Sociale al Frantoio. In via Giuseppe...'Questo era quello che desideravo fare fin dal primo giorno - ha proseguito- la testimonianza della partecipazione di questi ultimi giorni è la conferma che i palermitani amano il Palermo e ...(di Filippo Virzì) In vista di Salò un'attesa che toglie il sonno ai tifosi palermitani che tanto agognano il ritorno in serie B ...Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, la data di assegnazione del nuovo titolo sportivo del Catania è slittata ...