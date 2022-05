Milan | medaglia scudetto di Pioli ritrovata e consegnata ai Carabinieri

(Di lunedì 23 maggio 2022)lacelebrativa dellodi Stefano. Nel corso dei festeggiamenti al Mapei Stadium, dopo la vittoria contro il Sassuolo nell’ultima di campionato, era infatti scomparsa lapochi minuti prima al tecnico rossonero. Nella giornata di lunedì, laè stataaidel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, che hanno da poco terminato di verbalizzare il rinvenimento. Stando a quanto riferito, tre ragazzi avrebbero ritrovato lasul campo del Mapei Stadium, vicino all’ingresso degli spogliatoi, poco dopo i festeggiamenti. L’indomani, i giovani, tra i 20 e i 25 anni e residenti nel reggiano, si sono presentati in ...

Il ladro ha documentato la bravata sui social, postando una storia su Instagram che lo ritrae con la medaglia inizialmente consegnata all'allenatore del Milan durante la premiazione ufficiale. Stefano Pioli si era ritrovato senza la medaglia celebrativa della vittoria che ha regalato al suo Milan il titolo numero 19. (ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 MAG - Ieri, nell'euforia dei festeggiamenti per lo scudetto conquistato battendo 3 a 0 il Sassuolo al Mapei Stadium, era scomparsa la medaglia di Scudetto al Milan con un dispiacere per l'allenatore rossonero Pioli. Sul manto erboso dello stadio Tricolore, nell'euforia della festa con calciatori, dirigenti e tifosi, era scomparsa la medaglia