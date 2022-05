(Di lunedì 23 maggio 2022) "Ancora una volta sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza. La violenza della prevaricazione pretende di sostituirsi alla forza del diritto. Con tragiche sofferenze per le popolazioni ...

Advertising

iconanews : Mattarella,ripristino ordine internazionale è fare giustizia - mohamadmalak6 : @sbonaccini Anch’io ringrazio di cuore il Presidente Mattarella per la sua presenza ieri che ha rasserenato gli ani… - SulPanaro : Da Platis e Neri (FI) l’appello a Mattarella: “Premiare i cittadini con il ripristino del Santa Maria Bianca” -

Ildegli ordinamenti internazionali, anche in questo caso, è fare giustizia. Porre cioè la vita e la dignità delle persone al centro dell'azione della comunità internazionale. Raccogliere ...Ildegli ordinamenti internazionali, anche in questo caso, è fare giustizia. Raccogliere ... Lo ha detto il presidente Sergioda Palermo. .Il Presidente della Repubblica accolto dagli applausi al Foro Italico in occasione delle commemorazioni per la strage di Capaci ...Applausi e ovazioni dei giovani al Foro Italico per il discorso del Capo dello Stato che ha esaltata un magistrato che «coltivava il coraggio contro la viltà» anche se «le sue idee furono osteggiate p ...