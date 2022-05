“Ma chi è?!” Mara Venier | gaffe con la vip Che ha visto tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022)in diretta. La conduttrice di Domenica In è stata ospite dell’ultima puntata di TvTalk, il programma in onda su Rai3 condotto da Massimo Bernardini e Cinzia Bancone. Lo show quest’anno assegnerà i TvTalk Awards, una serie di premi dedicati alle novità della tv nel 2022, i cui candidati sono stati indicati da alcuni giornalisti. Tra i premi anche quello dedicato al “Personaggio rivelazione” su cui è stato aperto un sondaggio. In questa categoria le tre candidate sono Michela Giraud, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer. E proprio qui è arrivata ladicon la vip. Che appena l’ha saputo ha subito reagito. Ma andiamo con ordine.con la vip: la reazione Alla conduttrice di ...