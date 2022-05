"La pace è possibile con l'Ucraina indipendente e sovrana". La viceministra degli Esteri di Kyiv a Roma

(Di lunedì 23 maggio 2022) Oggi Emine Dzhaparova,dell’, è intervenuta all’università Luiss diper una lectio magistralis dal titolo “e Unione europea: insieme”. Prima dell’evento Dzhaparova ha parlato con i giornalisti, spiegando la visione del governo disull’ingresso del paese in Europa e sulla necessità di fare fronte comune contro la Russia di Vladimir Putin: “È un grosso errore pensare che se qualcuno cercherà di placare Putin, o di sedersi con lui a trattare o semplicemente di assistere in silenzio a ciò che sta accadendo in, si otterrà la”. La ministra ha evocato il parallelo dell’espansionismo nazista e delle reazioni blande della comunità internazionale dell’epoca, affermando ...

... allora forse Putin accetterà di negoziare la. Ed è questa la lucida follia di un presidente che preferisce distruggere un paese ed è disposto a lasciarlo solo quando non sarà più...Il riferimento è al piano diitaliano, che diventa così la più concreta delle speranze per unavie d'uscita dalla guerra in Ucraina. Portato a New York nella sua visita americana dal ...Rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni dell’Eliseo che prevedevano una lunga trafila per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue, Dzhaparova ha risposto: “Le cose che non erano possibili fino a quattro ...L'analisi dell'ex segretario generale della Farnesina e direttore del Dis: "Entrambe le parti sperano di migliorare le loro posizioni con le armi e quindi non si negozia" ...