Incensurato ferito a Napoli a colpi di tergicristallo (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 60enne Incensurato è stato aggredito senza alcun apparente motivo da un altro uomo in via Ernesto Ricci, nel quartiere Soccavo a Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della pattuglia mobile di zona. Secondo quanto ricostruito – versione ancora da definire e chiarire – il 60enne sarebbe stato ferito a colpi di tergicristallo. Percossa più volte alla testa, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Dieci i giorni di prognosi. Indagini in corso per identificare l’aggressore e chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un 60enneè stato aggredito senza alcun apparente motivo da un altro uomo in via Ernesto Ricci, nel quartiere Soccavo a. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della pattuglia mobile di zona. Secondo quanto ricostruito – versione ancora da definire e chiarire – il 60enne sarebbe statodi. Percossa più volte alla testa, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Dieci i giorni di prognosi. Indagini in corso per identificare l’aggressore e chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Incensurato ferito a #Napoli a colpi di #Tergicristallo ** - ilgiornalelocal : Incensurato ferito a Napoli a colpi di tergicristallo - corrmezzogiorno : #Napoli Agguato a Fuorigrotta: ferito un 19enne È incensurato, ma figlio di un boss - LaTorre1905 : Incensurato ferito alle gambe da colpi di pistola, scatta il giallo in #Pizzeria per ulteriori info clicca qui… - larampait : Incensurato ferito a colpi di #pistola in #pizzeria -