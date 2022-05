Il regolamento contrattuale nel condominio

(Di lunedì 23 maggio 2022) Proseguiamo con questo articolo la disamina delall’interno del, ponendo particolare attenzione al. Ilpuò avere origine esterna, allorquando viene predisposto dall’originario costruttore ovvero dall’unico proprietario del fabbricato prima di procedere al primo atto di vendita, oppure origine interna, allorquando venga approvato dall’unanimità dei partecipanti al: in tale seconda ipotesi si ritiene che non sia sufficiente la votazione della relativa delibera, sia pure all’unanimità, ma che sia indispensabile che ile/o la relativa delibera siano sottoscritti da tutti i condomini. Inoltre, sempre in ipotesi didi origine interna, ...

Advertising

VincenzoDonvito : RT @ADUC1: Il #Condominio. Regolamento contrattuale e clausola compromissoria in arbitrato delle controversie: - ADUC1 : Il #Condominio. Regolamento contrattuale e clausola compromissoria in arbitrato delle controversie:… - pietrodn : RT @gruppoapi: Sul @sole24ore l’approfondimento di @StefanoSirocchi sui buoni carburante, esenti da imposte e contributi fino a 200 euro pe… - FLuccisano : RT @gruppoapi: Sul @sole24ore l’approfondimento di @StefanoSirocchi sui buoni carburante, esenti da imposte e contributi fino a 200 euro pe… - gruppoapi : Sul @sole24ore l’approfondimento di @StefanoSirocchi sui buoni carburante, esenti da imposte e contributi fino a 20… -

La Legge per Tutti

Indice 1 Cos'è ildi condominio 2 Quand'è obbligatorio ilin condominio 3e assembleare: differenza 4assembleare: i limiti inderogabili ...... studi professionali compresi, sia a titolo gratuito che per obbligoaziendale. Quest'ultima specifica è stata introdotta dalle modifiche appena approvate perché, a ... Regolamento condominiale: i limiti inderogabili Bonus carburante esente da imposte e contributi fino a 200 euro per tutti i dipendenti del settore privato, compresi quelli degli studi professionali, sia a titolo gratuito che per obbligo contrattual ...Regolamentazione vicina per gli investimenti delle Casse dei professionisti, a cui si applicherà il Codice dei contratti pubblici: a undici anni dall'approvazione di un decreto, ...