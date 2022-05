Il Milan artigianale di Pioli&Maldini è un capolavoro | l’Inter torna pazza e la Juve va ripensata

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ènumero 19. Dopo 11 anni di pellegrinaggio verso la consapevolezza, attraverso anni vuoti e cinesi sbagliati, ecco gli americani giusti. La lenta ricostruzione ha dato ottimi frutti, passo dopo passo, la squadra è giunta alla meta, condotta da due figure fondamentali che al di là dei singoli giocatori emergono come pietre miliari: Maldini e Pioli. Che prima di essere guide preparatissime di calcio sono due persone di grande spessore umano, educazione e intelligenza. E senso del rispetto. Loro due hanno preso per mano una squadra costruita con acume e neanche tanti soldi. Ilè quinto per spese calcistiche perché ha scelto giovani di prospettiva, prestiti azzeccati, figure carismatiche, lo zampino di Ibrahimovich, e compattanti. E comunque non è un caso che l’immediata eliminazione dalla Champions abbia di fatto concentrato la società sul ...