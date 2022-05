Gualtieri | 39 emendamenti su poteri a Roma | testo sia a prova di bomba

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)– “Abbiamo 39al momento. Il passaggio emendativo credo debba portare al migliorepossibile e credo che su questo ci debba essere il consento più ampio possibile. Per il percorso di una riforma costituzionale è fondamentale che si parta con unche sia stato limato al meglio proprio per evitare di dover ricominciare questo tragitto.” “Attualmente stiamo lavorando con la commissione Affari costituzionali perché con il voto deglisi arrivi alpiù efficace possibile. Ildeve essere adinel percorso bilaterale rafforzato”. Così il sindaco della Capitale, Roberto, nel corso di un’audizione alla commissioneCapitale e Statuto, in ...