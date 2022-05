Giletti: “Alessandra Moretti mi ama ancora”. La dura replica: “E’ violenza, ti denuncio” (Di lunedì 23 maggio 2022) Massimo Giletti, 60 anni, apre le porte del suo attico sui Monti Parioli alla giornalista del “Corsera” Elvira Serra. Erede Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 23 maggio 2022) Massimo, 60 anni, apre le porte del suo attico sui Monti Parioli alla giornalista del “Corsera” Elvira Serra. Erede Perizona Magazine.

Advertising

rulajebreal : Massima Solidarietà a ?@ale_moretti? Ci sono violenze subdole manipolatorie—Quelle che sanno di gogna, che mirano a… - CorrNazionale : Massimo #Giletti ha dichiarato che la storia con Alessandra Moretti (forse) non è finita. Lei smentisce tutto e lo… - lebalenelosanno : RT @ale_moretti: Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli vengano coinvolti e citati in simili… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Giletti, che caduta di stile con Alessandra Moretti! - MonnAlisa72 : La piazzata di Alessandra #moretti , che paragona una frase fastidiosa di #Giletti ad episodi gravi di abuso, è un… -